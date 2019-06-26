«Старческие бредни!» Кикабидзе распекли за Россию и Грузию

Актер Вахтанг Кикабидзе высказался по поводу антироссийских протестов в Грузии . Комментируя новость об отмене полетов между странами, артист заявил, что таким образом россиян «наказывают», а его сограждане, наоборот, не должны отказываться от «морали и патриотизма».

Советский и грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе прокомментировал волну антироссийских протестов в Тбилиси , передает «Московский комсомолец». В интервью 80-летний артист подчеркнул, что находится на стороне оппозиции.

«А на чьей я должен быть стороне? Привезли депутацию, посадили в парламент представителя России. Да такого история не помнит! Вот с этого все и началось», — цитирует его издание.

При этом Кикабидзе не исключил, что правительство могло намеренно пойти на такой шаг и назначить спикером Гаврилова, зная о возможных последствиях.

«Может быть, это было задумано так, чтобы заваруха началась. Чтобы вывести на улицу войска», — отметил он.

Говоря об отмене полетов из России в Грузию, журналист в ходе интервью напомнил актеру о том, что в прошлом году «1 млн 700 тыс. россиян» побывали на территории страны. В ответ на это Кикабидзе заявил, что его сограждане не должны отказываться «от морали» из-за денег.

«Ну, сейчас они уже не будут отдыхать. Это их так наказывают. А что, мы должны из-за денег от всего отказываться: от морали, от патриотизма?» — задался вопросом артист.

На слова Кикабидзе отреагировал член экспертного Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян, который раскритиковал актера за то, что тот «примешал политику».

«Что он несет? Что это за старческие бредни? Хочется уважать Кикабидзе, но не получается! — приводит слова Манукяна «Дни.Ру». — К Мимино со старостью мудрость так и не пришла. Зачем он подливает масла в огонь? Зачем он политику примешивает и в без того «подогретые» российско-грузинские отношения? Мудрый человек так никогда бы не поступил».

В марте этого года СМИ сообщили, что Кикабидзе, который неоднократно заявлял о своем негативном отношении к России из-за ее участия в грузино-осетинском конфликте 2008 года, тайно посетил Санкт-Петербург. По некоторым данным, артист провел концерт на вечеринке в одном из питерских ресторанов. За это ему якобы заплатили гонорар в €40 тыс., писал «Стархит».

Однако позднее в разговоре с журналистами Кикабидзе опроверг эту информацию, назвав сообщения о посещении России «наглой ложью».

«Это наглая ложь. Я уже десять лет в России не был и не собираюсь к вам. Приезжайте лучше к нам в Грузию, я до сих пор даю концерты. И не только там», — сказал он.

В июне прошлого года в интервью немецкому изданию Deutsche Welle Кикабидзе поведал о своей неприязни к гербу СССР. По его мнению, серп и молот в качестве элементов герба отражают некомпетентность руководителей и плохую жизнь в стране. В частности, артист признался, что был рад прекращению существования Советского Союза.

«Очень обрадовался [распаду СССР]. Даже стол накрыл. Ребята сидели, гуляли и очень сильно напились тогда, я помню. Такие необычные истории рассказывали, все связанные с этим событием. Наверное, если бы он не распался, они в жизни бы рта не открыли. Это, конечно, был шок, но мы уже чувствовали, что это должно произойти», — рассказал певец.

Тем не менее он отметил, что в СССР люди больше уважали друг друга, чем сейчас.

Акции протеста вспыхнули в Тбилиси 20 июня. Причиной тому стал инцидент с участием депутата Госдумы России Сергея Гаврилова , прилетевшего в Грузию в составе делегации Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Недовольство оппозиции вызвало то, что он занял место спикера парламента и произнес речь на русском языке.

Депутаты от «Европейской Грузии» и «Единого национального движения» прервали Гаврилова и потребовали от российских депутатов «убираться вон из парламента». После этого они сами покинули здание и призвали грузин выйти на митинг. Вечером на площади перед зданием грузинского парламента собралось около 10 тыс. возмущенных активистов, требовавших от ряда чиновников выйти в отставку. В результате спикер парламента Грузии Ираклий Кохабидзе добровольно оставил свою должность на фоне беспорядков в Тбилиси.

Участники акции выкрикивали антироссийские лозунги. Радикалы ворвались в зал заседаний, облили депутата Гаврилова водой и потребовали от российских делегатов немедленно вернуться в Россию, что россияне и сделали в сопровождении охраны.

Одновременно с этим на площади начались столкновения радикалов с полицейскими. Силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Около 250 человек пострадали, в их числе 80 полицейских. Задержаны были более 200 протестующих.