Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия

Сегодня в РФ можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет, считает глава Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь) Александр Бугаев

День молодёжи отмечается в России 27 июня. В преддверии национального праздника глава Росмолодежи рассказал в интервью РИА Новости о вызовах, стоящих сегодня перед российской молодёжной политикой.

"На мой взгляд, совершенно очевидно, что границы, определяющие понятие "молодой человек", на данный момент не столь абсолютны, какими они были, скажем, лет десять назад. Понятно, что меняются способы коммуникации, становится больше возможностей, дети взрослеют раньше. В связи с этим, конечно, "уходит вниз" возраст взросления. Мы не можем этого не замечать и не можем с этим не работать", — рассказал Бугаев.

Глава Росмолодежи отметил, что вопрос о законодательном смещении возраста зрелости с 18 лет до более молодого возраста является комплексным. Однако, несмотря на актуальность, сложно дать однозначную оценку, назрел ли именно сейчас момент для такой законодательной инициативы.

Не менее актуальным, по мнению Бугаева, является и вопрос об изменении верхней границы возраста детства. При этом, подчеркнул он, необходимо "очень четко просчитать все последствия", которые повлечёт да собой решение об изменении возрастных границ как вверх, так и вниз.