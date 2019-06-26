Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Говорящая мумия: житель Тувы прожил месяц в берлоге с медведем и остался живым 

Вести.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: www.vesti.ru
Местный житель Тувы провел целый месяц в берлоге медведя и остался живым. При этом у него был сломан позвоночник. В настоящее время мужчина, похожий на живой труп, находится в больнице.
Благодаря видео, которое появилось в СМИ, стало известно, что мужчину зовут Александр. Кадры, демонстрирующие внешний вид местного жителя Тувы, заставляют ужаснуться — человек исхудал, а его тело покрыто увечьями.
Пострадавшего нашли охотники с помощью собак. По словам Александра, на него напал медведь, "заломал", но не стал есть, а решил приберечь на будущее в качестве еды. Об этом сообщает издание EurAsia Daily. Пока непонятно, как человек с многочисленными травмами смог выжить в берлоге после месяца пребывания там. Подробности случившегося также остаются неизвестными.
Ряд зарубежных СМИ дополнил информацию о местном жителе Тувы. Так, в материале Daily Mail сообщается о том, что мужчина употреблял собственную мочу, чтобы не умереть от жажды. Также в статье приведен комментарий российского ученого Ивана Середкина, утверждающего, что медведи могут прятать свою добычу, в роли которой и выступил житель Тувы, чтобы спрятать ее от хищников.
Вести.Ru: последние новости
Племянница Скрипаля считает, что он мог за деньги инсценировать свое отравление Скончался режиссер Валерий Харченко "Смерть не выбирает по религиозному признаку": Московский патриархат отреагировал на "безбожников"
Комментарии1
Общество , Иван Середкин , Daily Mail , Республика Тыва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский дрон-камикадзе показали в действии117
Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ1
Перечислены три попытки России расколоть Запад41
МИД ответил на ноту США68
Жилой дом обрушился в Вене5
Видео
00:41
Российский дрон-камикадзе показали в действии
Армия Оружие
03:39
«Полная задница». Крымский мост предложили разобрать
Общество
05:07
Названа еще одна версия гибели группы Дятлова
Происшествия
00:56
Рожать вместо учебы. Чиновница дала совет девочкам
Общество
15:09
Мантуров объяснил большие траты на командировки
Политика
02:57
МИД ответил на ноту США
Политика
05:31
Названо время встречи Путина и Трампа
Политика Ближний Восток
02:57
США направили России ноту протеста
В мире Ближний Восток
04:26
«Дайте денег»: в Сети появилось обращение Зеленского к Коломойскому
В мире Украина
01:16
Зеленский потянулся к стандартам НАТО
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение