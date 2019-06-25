Жена Доренко жестко ответила Соловьеву, обвинившему покойного журналиста в предательстве

Жена покойного журналиста Сергея Доренко Юлия ответила на заявление телеведущего Владимира Соловьева о «предательстве» экс-главреда радио «Говорит Москва».

«Владимир, если Сергея Доренко нет, это не значит, что за него некому ответить», — написала Доренко в telegram-канале мужа «Расстрига». Вдова прикрепила к посту фотографию записки Сергея Доренко в адрес Соловьева со словами «мерзкая карлица» и «хлопотливая тетенька».

Ранее сообщалось, что Соловьев назвал Доренко предателем из-за того, что журналист выступал на митингах 2014 года на Украине и говорил, что «привезет Путина в клетке». Также Соловьев сказал, что не понимает, почему все «с придыханием вспоминают» о публицисте.

Доренко умер 9 мая от разрыва аневризмы аорты, напоминает сайт VSE42.ru. Ему было 59 лет.