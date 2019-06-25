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«Мерзкая карлица». Жена Доренко ответила Соловьеву 

Рамблер 29 минут назад
Юлия Доренко в телеграм-канале «Расстрига» ответила Владимиру Соловьеву, назвавшего Сергея Доренко предателем.
Вдова журналиста заявила, что Соловьев «жутко завидует» и боится Доренко даже после его смерти.
Соловьев оскорбил покойного Доренко
Юлия вспомнила о том, как в феврале 2019 года Доренко и Соловьев встретились на приеме для журналистов в Кремле после очередной перепалки в твиттере. Доренко предложил коллеге сделать селфи, а он в ответ начал «бегать по залу и кричать Сергею: „Ты — предатель! Ты говорил, что посадишь Путина в железную клетку!“.
»У Соловьёва, видимо, абсолютно атрофировано чувство юмора и отсутствует хоть какая-то самоирония», — предположила вдова журналиста.
Она рассказала, что Доренко прислал ей с приема в Кремле фотографию листа бумаги, на котором он написал о Соловьеве: «мерзкая карлица» и «хлопотливая тетенька».
«Владимир, если Сергея Доренко нет, это не значит, что за него некому ответить», — заключила Юлия Доренко.
Ранее Владимир Соловьев заявил, что не может понять тех, кто вспоминает о Доренко «с придыханием».
«Знаешь, я понимаю почему какая-нибудь Кристина Потупчик близка к Доренко. Потому что оба предатели. Один орал, напомню, орал на Майдане «я вам привезу Путина в клетке», другая вечно клялась в любви тем, о кого теперь вытирает ноги», — сказал Соловьев в эфире радиостанции «Вести FM».
9 мая журналист и радиоведущий Сергей Доренко скоропостижно скончался в возрасте 59 лет. Во время поездки на мотоцикле по центру города ему внезапно стало плохо, после чего он упал на проезжую часть. Врачам не удалось его спасти. Причиной смерти стал разрыв аорты.
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