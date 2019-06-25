Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МФТИ ждут выпускника Путина, набравшего 300 баллов на ЕГЭ 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: Евгений Пелевин, пресс-служба МФТИ
В Московском физико-техническом институте (МФТИ) ждут выпускника из Томской области Александра Путина, который набрал 300 баллов на ЕГЭ, сообщил РИА Новости директор физтех-школы аэрокосмических технологий МФТИ Сергей Негодяев.
Школьница из Екатеринбурга набрала 400 баллов на ЕГЭ 
Ранее директор МБОУ "Северская гимназия", которую окончил Александр, Ирина Мирошникова рассказала РИА Новости, что Путин планирует учиться в МФТИ и связать карьеру с космической отраслью.
"Безусловно, 300 баллов — это выдающийся результат, которого более чем достаточно для поступления в любую школу МФТИ. Мы ждем Александра и других талантливых абитуриентов, которые хотят получить образование и далее развиваться в высокотехнологичной аэрокосмической отрасли. Именно такие трудолюбивые и неординарные ребята сейчас как воздух нужны нашей науке. В последние годы развитие идет чрезвычайно интенсивно. Происходит цифровизация всех отраслей науки, где топовые специалисты работают на стыке математики, информатики и физики", — рассказал Негодяев, слова которого приводит пресс-служба вуза.
По словам директора, требуются как фундаментальные познания в этих областях, так и знания самых передовых, апробированных в мире технических решений.
"Физтех-школа аэрокосмических технологий (ФАКТ) готова дать ответ на новый технологический вызов, учиться у нас будет очень сложно, но интересно, а багаж знаний и навыков, умноженный на талант наших студентов, сполна оправдывает себя из поколения в поколение. Так работает система Физтеха", — добавил он.
Последние новости
У грузино-российской границы произошел конфликт с погромом и дракой На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном Пушков ответил на угрозы Киева покинуть ПАСЕ из-за возвращения России
Комментарии5
Общество , Образование , Екатеринбург , Томская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны72
Пока вы не уснули: Тбилиси и Киев объединились против РФ74
Россиянам запретят посещать Байкал43
Крупный пожар произошел на западе Москвы3
Молдавия оправдалась за голос в пользу России в ПАСЕ67
Видео
05:20
Трамп пообещал Ирану уничтожение
В мире Азия
01:57
Допрос отравителя газировкой попал на видео
Происшествия
01:40
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны
Политика
01:40
Молдавия оправдалась за голос в пользу России в ПАСЕ
В мире
00:11
Росгвардейцы украли шампунь и попались
Происшествия
01:07
Идите к чертовой матери. Скорая отказала человеку с инсультом
Общество
03:26
Мэр Тбилиси обратился с призывом к россиянам
В мире Политика
00:19
Медсестра избила ребенка и привязала к кровати
Общество
01:06
В РПЦ пояснили слова о гибели безбожников в ВОВ
Общество
05:08
Зеленский создал офис президента
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение