В МФТИ ждут выпускника Путина, набравшего 300 баллов на ЕГЭ

В Московском физико-техническом институте (МФТИ) ждут выпускника из Томской области Александра Путина, который набрал 300 баллов на ЕГЭ, сообщил РИА Новости директор физтех-школы аэрокосмических технологий МФТИ Сергей Негодяев.

Ранее директор МБОУ "Северская гимназия", которую окончил Александр, Ирина Мирошникова рассказала РИА Новости, что Путин планирует учиться в МФТИ и связать карьеру с космической отраслью.

"Безусловно, 300 баллов — это выдающийся результат, которого более чем достаточно для поступления в любую школу МФТИ. Мы ждем Александра и других талантливых абитуриентов, которые хотят получить образование и далее развиваться в высокотехнологичной аэрокосмической отрасли. Именно такие трудолюбивые и неординарные ребята сейчас как воздух нужны нашей науке. В последние годы развитие идет чрезвычайно интенсивно. Происходит цифровизация всех отраслей науки, где топовые специалисты работают на стыке математики, информатики и физики", — рассказал Негодяев, слова которого приводит пресс-служба вуза.

По словам директора, требуются как фундаментальные познания в этих областях, так и знания самых передовых, апробированных в мире технических решений.