Преемник Доренко ответил на оскорбления Соловьева в адрес покойного журналиста

«Человек умер. Это уже трагедия. Говорить определенные вещи в адрес человека, которого нет, который не может ответить — это неправильно», — подчеркнул он.

По словам Бабаяна, он не был знаком с Доренко, но отметил, что предъявлять претензии к умершему «может только высшая сила». Он напомнил, что президент России Владимир Путин назвал смерть Доренко большой потерей для отечественной журналистики.

Преемник добавил, что для коллектива «Говорит Москва» Доренко был наставником и человеком, которому они доверяли.

«Они продолжают его любить и уважать. Журналистский коллектив этими словами ведущего соседней радиостанции возмущен», — заключил Бабаян.

Ранее Соловьев в эфире «Вести FM» назвал Доренко предателем. Он вспомнил, что журналист критиковал президента России Владимира Путина во время выступления на Майдане в 2004 году.

Доренко был главным редактором радиостанции «Говорит Москва» вплоть до своей смерти. Журналист и ведущий, в начале 2000-х получивший псевдоним «телекиллер», скончался 9 мая. Он почувствовал себя плохо за рулем мотоцикла и не справился с управлением. Причиной смерти стал разрыв аорты.