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Преемник Доренко ответил на оскорбления Соловьева в адрес покойного журналиста 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Новый главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян упрекнул телеведущего Владимира Соловьева в некорректном поведении из-за его слов о «предателе» Сергее Доренко. Комментарий опубликован на сайте радиостанции.
«Человек умер. Это уже трагедия. Говорить определенные вещи в адрес человека, которого нет, который не может ответить — это неправильно», — подчеркнул он.
По словам Бабаяна, он не был знаком с Доренко, но отметил, что предъявлять претензии к умершему «может только высшая сила». Он напомнил, что президент России Владимир Путин назвал смерть Доренко большой потерей для отечественной журналистики.
Преемник добавил, что для коллектива «Говорит Москва» Доренко был наставником и человеком, которому они доверяли.
«Они продолжают его любить и уважать. Журналистский коллектив этими словами ведущего соседней радиостанции возмущен», — заключил Бабаян.
Ранее Соловьев в эфире «Вести FM» назвал Доренко предателем. Он вспомнил, что журналист критиковал президента России Владимира Путина во время выступления на Майдане в 2004 году.
Доренко был главным редактором радиостанции «Говорит Москва» вплоть до своей смерти. Журналист и ведущий, в начале 2000-х получивший псевдоним «телекиллер», скончался 9 мая. Он почувствовал себя плохо за рулем мотоцикла и не справился с управлением. Причиной смерти стал разрыв аорты.
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Комментарии1
Общество , Сергей Доренко , Владимир Соловьев , Роман Бабаян , Владимир Путин , Вести ФМ , Радиостанция "Говорит Москва"
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