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Безруков открестился от роли президента из-за Зеленского 

Lenta.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский актер и режиссер Сергей Безруков заявил, что не будет играть роль президента, так как не хочет повторять судьбу главы Украины Владимира Зеленского. Об этом артист рассказал в интервью газете «Известия».
«Увольте, роль президента мне не нужна», — заверил Безруков и пояснил, что не хочет изображать главу государства из-за того, что такая возможность уже была у нынешнего президента Украины — бывшего комедийного актера Владимира Зеленского.
«Думаю, не стоит кого-то копировать, и уж тем более повторять чью-то судьбу. Каждый должен заниматься своим делом и быть в нем компетентным. Я очень хорошо разбираюсь в театре», — заключил артист.
Ранее в мае Безруков рассказал о том, как относится к современному российскому кинематографу. Актер считает, что на сегодняшний день политика и провокации пользуются высоким спросом в кино. Однако, по его мнению, искусство должно быть вне политики.
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