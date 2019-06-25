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Ефремов назвал причину смерти Покровской 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Актёр Михаил Ефремов в беседе с телеканалом «360» назвал причину смерти своей матери — народной артистки РСФСР Аллы Покровской.
Умерла Алла Покровская
«Сепсис. Переливание крови нужно было, но у неё была больная печень, поэтому делать этого нельзя. Ну это как старость — болезнь за болезнь хватается, и непонятно, что лечить», — заявил он.
По его словам, Покровская не вставала уже полгода.
Ранее Ефремов в беседе с Nation News подтвердил, что его мать скончалась в реанимации.
Покровская умерла 25 июня на 82-м году жизни.
Она была профессором Школы-студии МХАТ. Актриса снялась в таких фильмах, как «Июльский дождь», «Семейная мелодрама», «Высоцкий. Спасибо, что живой».
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