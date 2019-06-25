Медсестра избила ребенка и привязала к кровати

Избиение ребенка медсестрой в Морозовской больнице попало на видео

Следственный комитет возбудил уголовное дело на основе сообщений о медсестре, избившей ребенка в Морозовской детской больнице Москвы.

На видеозаписи инцидента можно разглядеть, как медицинская сестра входит в палату с ребенком и совершает движение, похожее на шлепок, а затем связывает лежащему на кровати малышу руки. Опубликовавшая видео в Instagram женщина утверждает, что ребенка избили и затем привязали к кровати.

Пользователи Instagram, посмотревшие видео, в основном осуждали действия медсестры, покритиковав и автора ролика за «бездействие».

В комментариях прозвучали и голоса в защиту сотрудницы больницы, в том числе от медиков.

Следователи устанавливают обстоятельства инцидента и личность медсестры.

В последнее время в помощь маленьким пациентам больниц, кроме профессионалов, все чаще привлекаются волонтеры. В Санкт-Петербурге с 2009 года действует проект «Помощь детям в больницах», в нем участвуют около 200 человек, работающих на добровольных началах в 10 детских медучреждениях северной столицы. Они переодевают, кормят и моют детей, организовывают им досуг и следят за приемом лекарств.