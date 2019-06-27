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В Москве простились с Аллой Покровской 

РИА Новости + ещё 37 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Церемония прощания с актрисой, режиссером и педагогом Аллой Покровской завершилась в МХТ имени Чехова, присутствующие проводили траурный кортеж продолжительными аплодисментами, передает корреспондент РИА Новости.
Гражданская панихида прошла в МХТ имени Чехова в четверг. Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие. Соболезнования принимал сын артистки Михаил Ефремов.
Присутствующие проводили траурный кортеж продолжительными аплодисментами.
Покровская была профессором Школы-студии МХАТ, преподавала на актерском факультете Школы-студии и в ее зарубежных филиалах. Она снялась в таких картинах, как "Июльский дождь", "Свой", "Нежданный гость", "Дневной поезд", "Дневник директора школы", "Выбор цели", "Семейная мелодрама", "Доброта", "Следствие ведут знатоки" ("Ответный удар") и многих других.
Покровская неоднократно становилась лауреатом театральных премий, в том числе премии Станиславского (1998 год), премии Благотворительного фонда Олега Табакова (2003, 2004), фестиваля "Золотая Маска-2018" "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".
Покровская — дочь знаменитого оперного режиссера Бориса Покровского, была женой актера Олега Ефремова, матерью Михаила Ефремова. Актрису похоронят на Троекуровском кладбище.
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Общество , Владимир Машков , Олег Ефремов , Лия Ахеджакова , Михаил Ефремов , Кирилл Серебренников , Борис Покровский , Игорь Золотовицкий , Александр Калягин , Евгений Миронов ,