В Москве простились с Аллой Покровской

Церемония прощания с актрисой, режиссером и педагогом Аллой Покровской завершилась в МХТ имени Чехова, присутствующие проводили траурный кортеж продолжительными аплодисментами, передает корреспондент РИА Новости.

Присутствующие проводили траурный кортеж продолжительными аплодисментами.

Покровская была профессором Школы-студии МХАТ, преподавала на актерском факультете Школы-студии и в ее зарубежных филиалах. Она снялась в таких картинах, как "Июльский дождь", "Свой", "Нежданный гость", "Дневной поезд", "Дневник директора школы", "Выбор цели", "Семейная мелодрама", "Доброта", "Следствие ведут знатоки" ("Ответный удар") и многих других.