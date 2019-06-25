Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Идите к чертовой матери. Скорая отказала человеку с инсультом 

Рамблер + ещё 7 31 минуту назад
Следственное управление СК РФ по Башкирии проведет проверку после публикации в интернете видео, на котором фельдшер в селе Булгаково под Уфой отказывается помочь человеку, которому стало плохо на улице. Об этом сообщает ТАСС.
Скорая помощь отказалась выносить из квартиры умирающего москвича
На записи женщина в белом халате на просьбу прохожей помочь человеку заявляет, что не является врачом и не имеет права помогать. В какой-то момент она отталкивает телефон, на который ведется запись, и посылает собеседницу «к чертовой матери».
«Я не имею права помогать человеку! Я не врач, я фельдшер и просто сопровождала больного. Идите отсюда к чертовой матери!», — заявляет медработник.
«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что в селе Булгаково фельдшер, находясь рядом с мужчиной, которому внезапно стало плохо, отказался оказать первую медицинскую помощь. По данному факту организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», — заявили в СУ СК РФ по республике Башкортостан.
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», помощь мужчине оказала другая бригада скорой помощи, прибывшая на место через 19 минут после вызова. У пациента был диагностирован инсульт.
Башкирский Минздрав инициировал проверку в отношении бригады, отказавшейся оказывать помощь.
«По поводу работы бригады СМП, указанной в сюжете, минздрав РБ в настоящее время проводит проверку», — сказали в министерстве.
Комментарии116
Общество , Видео , Башкортостан , Уфа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Грузия и Украина объединились против России52
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны9
Молдавия оправдалась за голос в пользу России в ПАСЕ65
Мэр Тбилиси обратился с призывом к россиянам668
Зеленский создал офис президента68
Видео
05:20
Трамп пообещал Ирану уничтожение
В мире Азия
01:40
Молдавия оправдалась за голос в пользу России в ПАСЕ
В мире
00:11
Росгвардейцы украли шампунь и попались
Происшествия
01:07
Идите к чертовой матери. Скорая отказала человеку с инсультом
Общество
03:26
Мэр Тбилиси обратился с призывом к россиянам
В мире Политика
00:19
Медсестра избила ребенка и привязала к кровати
Общество
01:06
В РПЦ пояснили слова о гибели безбожников в ВОВ
Общество
05:08
Зеленский создал офис президента
В мире Украина
08:06
Победа: Кремль оценил резолюцию ПАСЕ
Политика
04:56
Украина отозвала посла при Совете Европы
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение