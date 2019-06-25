Идите к чертовой матери. Скорая отказала человеку с инсультом

Следственное управление СК РФ по Башкирии проведет проверку после публикации в интернете видео, на котором фельдшер в селе Булгаково под Уфой отказывается помочь человеку, которому стало плохо на улице. Об этом сообщает ТАСС.

На записи женщина в белом халате на просьбу прохожей помочь человеку заявляет, что не является врачом и не имеет права помогать. В какой-то момент она отталкивает телефон, на который ведется запись, и посылает собеседницу «к чертовой матери».

«Я не имею права помогать человеку! Я не врач, я фельдшер и просто сопровождала больного. Идите отсюда к чертовой матери!», — заявляет медработник.

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что в селе Булгаково фельдшер, находясь рядом с мужчиной, которому внезапно стало плохо, отказался оказать первую медицинскую помощь. По данному факту организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», — заявили в СУ СК РФ по республике Башкортостан.

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», помощь мужчине оказала другая бригада скорой помощи, прибывшая на место через 19 минут после вызова. У пациента был диагностирован инсульт.

Башкирский Минздрав инициировал проверку в отношении бригады, отказавшейся оказывать помощь.