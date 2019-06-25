Толстой вступился за Скабееву после приставаний Березы

Во время прямого эфира в ПАСЕ с российским дипломатом Николаем Платошкиным Береза начал оскорблять Скабееву, повторив инцидент, произошедший в январе 2019 года. По мнению Толстого, украинским политикам нужно учиться выражать свои мысли, не переходя на оскорбления. "На мой взгляд, это комплекс неполноценности. Если есть что сказать, а у политика всегда есть что сказать, надо эту позицию спокойно доносить до журналистов. Скабеева занимается своей работой, а Береза наоборот — недорабатывает", — цитирует Толстого НСН.

Толстой также указал на то, что при виде российских журналистов прекрасно говорящие по-русски украинские политики сразу же переходят на украинский язык.

Ранее сообщалось, что толкнувший Скабееву депутат Рады снова пристал к ней в ПАСЕ.