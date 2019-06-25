В РПЦ ополчились на интернет

Злоупотребление интернетом и другими современными технологиями отдаляет человека от церкви и бога, заявил агентству городских новостей «Москва» руководитель отдела Иваново-Вознесенской епархии по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Марк Маркиш.

По его словам, 200 лет назад люди тесно общались со священником, их информационное поле не выходило за рамки своего прихода. Теперь же существуют книги и интернет, и прихожане ищут ответы на свои вопросы там, а не у священнослужителей.

«Вместо того, чтобы идти в церковь и восходить к Богу, человек нажимает кнопку и смотрит, что там пишут в интернете. Нажимает кнопку и видит, что можно в пост, а что нельзя, и все. Злоупотребление техникой — это ножницы, которые отрезают человека от Бога, от церкви», — сказал Маркиш. — «Отношение к вере должно быть содержательным, плодотворным, позитивным, а формализм касательно того, что, например, можно есть в начавшийся Петров пост, а что нет, приносит вред».

В августе 2018-го патриарх Кирилл предупреждал граждан об опасности гаджетов, через которые можно тотально следить за населением и управлять массами. Он посоветовал россиянам быть сдержаннее в сетях.