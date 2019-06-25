Массовые сокращения ожидаются в Московском уголовном розыске

Как пишет газета «Известия», реформа коснётся в первую очередь оперативно-розыскных частей. Их предложено ликвидировать как в составе центрального аппарата управления уголовного розыска, так и в отделах по административным округам Москвы.

Сообщается, что сотрудников, которые попадают под сокращения, намерены направить в районные отделы полиции.

Как писал News.ru, авиакомпания «Саратовские авиалинии» планирует сократить до 80% сотрудников в связи с прекращением полётов из аэропорта Центральный после ввода в эксплуатацию новой воздушной гавани Гагарин.