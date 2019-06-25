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Массовые сокращения ожидаются в Московском уголовном розыске 

News.ru + ещё 1 27 минут назад
Фото: РИА Новости
В ближайшее время в ходе масштабной реорганизации в Московском уголовном розыске (МУР) могут сократить большинство сотрудников, занимающих руководящие должности. Об этом говорится в письме за подписью замминистра внутренних дел Аркадия Гостева руководителю ГУ МВД по Москве Олегу Баранову.
Как пишет газета «Известия», реформа коснётся в первую очередь оперативно-розыскных частей. Их предложено ликвидировать как в составе центрального аппарата управления уголовного розыска, так и в отделах по административным округам Москвы.
Сообщается, что сотрудников, которые попадают под сокращения, намерены направить в районные отделы полиции.
Как писал News.ru, авиакомпания «Саратовские авиалинии» планирует сократить до 80% сотрудников в связи с прекращением полётов из аэропорта Центральный после ввода в эксплуатацию новой воздушной гавани Гагарин.
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Общество , Олег Баранов , Аркадий Гостев , МВД , газета "Известия" , Москва
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