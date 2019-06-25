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За нарушения правил рыбалки можно получить уголовную статью 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В этом году начал действовать новый закон о любительской рыбалке, а с прошлого года в регионах ввели суточные нормы вылова, установили новые таксы ущерба за вылов рыбы сверх норм.
"Сегодня штраф за нарушение правил рыболовства составляет от двух до пяти тысяч рублей. Но это не основная часть штрафа. Помимо него предъявляем виновному сумму ущерба, а она будет гораздо существенней, может доходить до 100 тысяч", — рассказал читателям "РГ" в ходе "горячей линии" начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков.
В прошлом году впервые за последние десять лет были увеличены таксы за причинение ущерба водным биоресурсам, отметил он. Кроме того, за вылов рыбы, занесенной в "Красную книгу", и за рыбалку в запретный период может быть применена также уголовная ответственность.
Сумма ущерба, с которой начинается привлечение к уголовной ответственности, определена в Уголовном кодексе. "Если браконьер совершит нарушение и нанесет ущерб в размере от 100 тысяч рублей, он подлежит уже уголовной ответственности", — сказал Виталий Молоков и пояснил, как набирается эта сумма.
Например, браконьер поймал одного осетра. Раньше ущерб за это оценивался в 16 тысяч рублей, а с прошлого года ущерб вырос в 10 раз и теперь составляет 160 тысяч рублей за одного осетра. Таким образом, с нарушителя взыскивается этот ущерб в доход государства и помимо этого он попадает под уголовную ответственность.
Если ранее, например, в Байкальском регионе браконьера можно было привлечь к уголовной ответственности за поимку более 300-400 штук омуля, потому что ущерб составлял всего 250 рублей за штуку, то сегодня за каждую рыбку ущерб установлен в 3,5 тысячи рублей. То есть к уголовной ответственности человек может быть привлечен за гораздо меньшее количество незаконно выловленной рыбы, подытожил Виталий Молоков.
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Общество , Виталий Молоков , Росрыболовство
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