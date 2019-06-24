На Украине запретили показ фильма "Курск", который рассказывает о крушении российской подлодки в 2000 году. Об этом сообщают украинские СМИ.
Как отмечается, причиной такого решения стал закон о защите информационного телерадиопространства Украины.
В стране посчитали, что данная кинолента популяризирует правоохранительные органы и вооруженные силы "государства-оккупанта".
Уточняется, что в мировой прокат кинокартина вышла осенью 2018 года, в России ее покажут 27 июня.
Подводная лодка "Курск" затонула в августе 2000 года во время учений в Баренцевом море. В результате катастрофы погибли 118 моряков.