Украина запретила фильм «Курск»

На Украине запретили показ фильма "Курск", который рассказывает о крушении российской подлодки в 2000 году. Об этом сообщают украинские СМИ.

Как отмечается, причиной такого решения стал закон о защите информационного телерадиопространства Украины.

В стране посчитали, что данная кинолента популяризирует правоохранительные органы и вооруженные силы "государства-оккупанта".

Уточняется, что в мировой прокат кинокартина вышла осенью 2018 года, в России ее покажут 27 июня.

Подводная лодка "Курск" затонула в августе 2000 года во время учений в Баренцевом море. В результате катастрофы погибли 118 моряков.