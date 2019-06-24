Россиянка родила в автобусе

Красноярске местная жительница родила ребенка в салоне пассажирского автобуса. Об этом сообщает ТВК.

По данным телеканала, схватки у 36-летней беременной пассажирки начались в автобусе №64. Водитель сразу скорректировал маршрут и поехал в роддом. По словам очевидцев, когда стало очевидно, что автобус не успеет доехать до больницы, роженице начали помогать пассажиры. Родился мальчик.

«Водитель заехал на территорию роддома, ее забрали в больницу. Весь салон проявил солидарность, поехали без остановок, никто ее не бросил», — рассказала очевидица телеканалу.

Мать и новорожденного доставили в Красноярский межрайонный роддом №1.

Ранее были названы самые «рожающие» регионы России. Так, лидером по рождаемости в 2018 году стала Москва, где в прошлом году появились на свет 132,1 тысячи человек. На втором месте оказалась Московская область (83 тысячи человек), на третьем — Краснодарский край (64,5 тысячи человек). Далее идут Санкт-Петербург (64 тысячи человек) и Тюменская область (50 тысяч).