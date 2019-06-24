Пенсионерку завалило мусором в квартире

Жительница Ярославля едва не погибла под завалами мусора в своей квартире.

Женщина вставала с дивана, когда на нее обрушились многочисленные пакеты с хламом. Оправившись от шока, она позвонила в скорую помощь.

Как сообщает «Ярославский регион», 22 июня спасатели Центра гражданской защиты получили вызов от врачей скорой помощи, которые сообщили, что не могут пробиться к пациентке, которую завалило мусором в квартире.

Прибывшие на место происшествия спасатели помогли врачам проникнуть в помещение, но хозяйку квартиры удалось найти не сразу. Квартира была полностью завалена вещами. Как оказалось, женщина собирала «сокровища» на местных помойках, и в результате полностью захламила находками квартиру.