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Пенсионерку завалило мусором в квартире 

Рамблер + ещё 1 25 минут назад
Фото: ТАСС
Жительница Ярославля едва не погибла под завалами мусора в своей квартире.
Женщина вставала с дивана, когда на нее обрушились многочисленные пакеты с хламом. Оправившись от шока, она позвонила в скорую помощь.
Как сообщает «Ярославский регион», 22 июня спасатели Центра гражданской защиты получили вызов от врачей скорой помощи, которые сообщили, что не могут пробиться к пациентке, которую завалило мусором в квартире.
Прибывшие на место происшествия спасатели помогли врачам проникнуть в помещение, но хозяйку квартиры удалось найти не сразу. Квартира была полностью завалена вещами. Как оказалось, женщина собирала «сокровища» на местных помойках, и в результате полностью захламила находками квартиру.
Общество , Другое , Ярославль
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