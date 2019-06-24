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О Харитонове в последние годы заботились друзья-артисты 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: ТАСС
Печальная новость пришла в воскресенье, 23 июня. Не стало прекрасного актера и секс-символа 80-х годов Андрея Харитонова. Он умер на 60-м году жизни после продолжительной болезни (у него был рак желудка, — прим. Ред.) и нескольких перенесенных в связи с этим операций.
Уже после смерти артиста вскрылись ранее неизвестные подробности последних лет его жизни. Так, Андрей Игоревич буквально боролся за жизнь, а в этом ему помогали его гражданская супруга Ольга Смирягина и коллеги по сцене.
Журналисты портала Teleprogramma.pro пообщались с актером Александром Панкратовым-Черным, который признался, что в последние годы жизни о Харитонове заботились его друзья-артисты.
«Покупать лекарства помогали Чулпан Хаматова и Женя Миронов, они через фонд оплачивали медикаменты. Я давал денег на жизнь. Просто после гастролей подкидывал немного: назначал встречи Оленьке или в «Доме кино», или у меня на квартире. Моя жена привозила из Прибалтики какие-то обезболивающие лекарства, потому что Андрей мучительно переносил операции», — рассказал Панкратов-Черный.
Что касается самого Харитонова, то, несмотря на две тяжелые перенесенные операции, он продолжал выступать на сцене, превозмогая боль. По словам Панкратова-Черного, ради зрителей он рисковал здоровьем и жертвовал собой. Так, например, сразу через неделю после одной из операции он играл спектакль.
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Общество , Андрей Харитонов , Чулпан Хаматова
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