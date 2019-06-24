Школьница из Екатеринбурга набрала 400 баллов на ЕГЭ 

Выпускница из Екатеринбурга Анастасия Пределина набрала 400 баллов по итогам единого госэкзамена, сообщается на информационном портале Екатеринбургской области.
Выпускница сдавала ЕГЭ по четырем дисциплинам: русский язык, математика профильного уровня, физика и информатика. По каждому из экзаменов ей удалось получить высшую оценку.
Годом ранее 400 баллов на ЕГЭ удалось набрать школьнику из Москвы Руслану Салимгарееву. Для поступления в МГУ на факультет биоинженерии и биоинформатики ему пришлось сдать дополнительный экзамен по математике, за который он также, единственный из абитуриентов, получил максимально возможные 100 баллов.