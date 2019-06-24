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Школьница из Екатеринбурга набрала 400 баллов на ЕГЭ 

Рамблер + ещё 4 44 минуты назад
Фото: Рамблер
Выпускница из Екатеринбурга Анастасия Пределина набрала 400 баллов по итогам единого госэкзамена, сообщается на информационном портале Екатеринбургской области.
Выпускница сдавала ЕГЭ по четырем дисциплинам: русский язык, математика профильного уровня, физика и информатика. По каждому из экзаменов ей удалось получить высшую оценку.
Годом ранее 400 баллов на ЕГЭ удалось набрать школьнику из Москвы Руслану Салимгарееву. Для поступления в МГУ на факультет биоинженерии и биоинформатики ему пришлось сдать дополнительный экзамен по математике, за который он также, единственный из абитуриентов, получил максимально возможные 100 баллов.
Общество , Образование , МГУ , Екатеринбург
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