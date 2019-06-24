Школьница из Екатеринбурга набрала 400 баллов на ЕГЭ

Выпускница из Екатеринбурга Анастасия Пределина набрала 400 баллов по итогам единого госэкзамена, сообщается на информационном портале Екатеринбургской области.

Выпускница сдавала ЕГЭ по четырем дисциплинам: русский язык, математика профильного уровня, физика и информатика. По каждому из экзаменов ей удалось получить высшую оценку.