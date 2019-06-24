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Симоньян назвала плюсы и минусы возможного запрета на въезд в Европу 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Фото: ТАСС
Главред Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала распространенные в ПАСЕ брошюры, где она значится как «российский пропагандист».
«Жду, когда нам всем запретят въезд в целомудренную Европу (Киселеву уже запретили), чтобы мы не научили их там плохому. Денег и недвижимости за границей у меня нет, так что тут выдыхаем», — написала она в своем Twitter.
Она выразила огорчение в связи с тем, что в этом случае не сможет больше увидеть итальянскую Сиену.
«С третьей стороны, не придется придумывать для Тиграна, почему мы опять должны провести летний отпуск не на его любимой Лазурке, а в моем обожаемом Адлере. А с четвертой, как тут давеча было сказано, волков бояться — в лес не ходить», — добавила Симоньян.
В понедельник в ПАСЕ были распространены брошюры с фотографиями ведущих российских журналистов. Их назвали «главными лицами российской пропаганды». В список попали Симоньян, ведущая ток-шоу «60 минут» Ольга Скабеева, журналисты и телеведущие Дмитрий Киселев и Владимир Соловьев.
Соловьев прокомментировал газете ВЗГЛЯД появление в этом списке, предположив, что распространили эти брошюры представители украинской делегации.
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Комментарии
Общество , Дмитрий Киселев , Маргарита Симоньян , Владимир Соловьев , Ольга Скабеева , Деловая газета "Взгляд" , Russia Today
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