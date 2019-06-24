Россияне нашли способ, как пережить увольнение

Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, как, по их мнению, стоит переживать увольнение. Большинство респондентов (48%) считает, что все зависит от материального положения человека, поскольку финансовая ситуация в семье у каждого разная.

44% опрошенных считают, что увольнение — это всего лишь временная неудача, а также повод, чтобы немного отдохнуть. Так человек может с новыми силами найти более комфортное для себя место работы.

8% опрошенных, наоборот, считают, что новую работу нужно искать в срочном порядке, поскольку быстрая ее смена поможет человеку не впасть в депрессию.

Всего в опросе приняли участие 3544 человека.

Недавно стало известно, что уволенный водитель компании «Запад строй» расстрелял коллег в Москве. В состоянии алкогольного опьянения он напал на бывших коллег с пневматичским пистолетом. По этому делу проводится доследственная проверка.