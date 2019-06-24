«Они очень похожи»: как в мурманском морге путают тела

Работники морга в Мурманской области перепутали тела умерших и выдали родственникам трупы чужих людей. Из-за этого две семьи в один день похоронили не своих родственников. Ошибка вскрылась, лишь когда местная жительница, пришедшая за телом своей 66-летней матери, увидела, что ей выдали тело бабушки «лет на 20 старше нее». После обращения к правоохранителям трупы уже похороненных женщин были эксгумированы и переданы настоящим родственникам.

В городе Апатиты Мурманской области работники морга при Апатитско-Кировской центральной городской больнице перепутали тела трех женщин. В результате родственникам умерших выдали чужие тела, сообщает региональное управление Следственного комитета

Возможно, об этой истории так и никто бы и не узнал, если бы местная жительница Евгения Палатникова не заметила подмену — родственники других умерших об ошибке не сообщали. Палатникова рассказала, что пришла в морг спустя пять дней после смерти матери. Сотрудники попытались выдать ей тело другой пожилой женщины.

«Моей мамы Нины Николаевны не стало 15 июня. Похороны назначили на 20 июня. Мы пришли в морг, чтобы забрать ее и похоронить.

К нам вышел сотрудник и сказал, указывая на тело: «Вот, забирайте, это ваша мама». Я захожу, смотрю и отвечаю: «Это не моя мама! Эта бабушка лет на двадцать старше нее, моей маме всего 66 лет!».

Папа еще сказал: «Я что, свою жену не узнаю?». Доказывали по приметам, что это не она. Тела мамы в морге так и не нашли», — передает слова женщины местное издание «ХибИнформБюро».

После этого Палатникова обратилась в прокуратуру и полицию. Пока они ждали правоохранителей, сотрудники морга позвонили другим людям, которые в этот же день хоронили своих родственников. «Пришли парень с девушкой, заплаканные тоже — и это оказалась их бабушка! То есть они похоронили не того человека!», — возмутилась местная жительница.

Вместе со следователем семьи умерших приехали на кладбище, и уже там, после эксгумации выяснилось, что в морге перепутали три тела. «Меня все спрашивали: ну как, как можно не узнать родственника и похоронить чужого человека? Не знаю, они очень похожи были — платок закрывал почти все лицо, виден лишь нос и рот», — пояснила Палатникова.

По факту произошедшего проверки инициировали Следственный комитет и городская прокуратура, а также администрация больницы и региональный Минздрав . « [В ходе проверки] будет определен порядок проведения патолого-анатомических вскрытий. Устанавливаются виновные лица. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — сообщил журналистам начальник пресс-службы прокуратуры Анжелика Черногубова.

Пока точно неизвестно, почему произошла такая ошибка. Возможно, свою роль сыграл человеческий фактор, и работники морга по неизвестным причинам перепутали бирки на трупах.

В мае нынешнего года в городе Белогорске Амурской области посетителям местного морга выдавали чеки с надписью «Ждем вас снова!», напечатанные на кассовом оборудовании.

Соответствующий снимок опубликовало издание «Амур28.инфо». В чеке «Амурского бюро судебно-медицинской экспертизы» был указан перечень оказанных услуг и стоимость каждой из них, а в самом низу находилась типичная для кассовых чеков надпись, которую местные жители назвали двусмысленной.

Руководитель департамента фискальных решений одной из IT-компании Иван Коллегов пояснил, что продавец может произвести кастомизацию товарного чека и сделать его более подходящим к роду своей деятельности. Так, современное кассовое оборудование позволяет полностью поменять стандартные настройки, а также совсем отключить дополнительные надписи, пояснил он в беседе с изданием Znak.com. Однако сотрудники морга исправлять надпись не стали.

Похожая ситуация произошла и в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа. Там клиентам похоронного бюро несколько лет выдавали чеки с пожеланием «Приходите снова». Один из местных жителей Раиса Томюк в феврале 2019 года рассказала об этом изданию Nur24.Ru и предоставила фотографии.

Женщина рассказала, что ее родственница умерла, а сын покойной обратился в бюро за услугами. Именно он и обратил внимание на финальную строчку в чеке. Эта надпись сильно возмутила мужчину. «Он воспринял это не просто как черный юмор, а как издевательство над горем людей, потерявших близкого человека», — сказала Томюк в беседе с Nur24.Ru.

Директор похоронного бюро Юрий Шабанин пояснил, что его фирма работает на протяжении двух лет и раньше клиенты не жаловались на эту надпись на чеке. «Если честно, я и сам первый раз обратил на нее внимание, не понимаю, как так произошло», — признался он. Шабанин принес свои извинения клиентам и пообещал в скором времени удалить эту фразу с чека.