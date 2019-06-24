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С концертом собрался: Соловьев поиздевался над Зеленским 

Рамблер 25 минут назад
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/
Япония грубо и недобро обошлась с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил в своем телеграме журналист Владимир Соловьев.
На прошлой неделе в интервью 5 каналу министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Зеленский прибудет в Осаку, где встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. 28-29 июня в этом японском городе состоится саммит лидеров стран G20.
Между тем в Министерстве иностранных дел Японии сегодня сообщили, что им не известно о визите украинского лидера в страну, а в списке приглашенных на саммит «Большой двадцатки» его нет.
«Ну вот зачем так! Линейно, грубо, зримо!» — написал в своем телеграме Владимир Соловьев.
По словам журналиста, японскому МИДу следует быть «добрее», ведь Климкин мог анонсировать приезд Зеленского в Осаку не на саммит G20, а «по другому ведомству» — с гастролями.
В том же интервью украинский министр иностранных дел анонсировал еще и новую волну давления на Россию в случае непредоставления отчета об освобождении украинских моряков Международному трибуналу ООН по морскому праву.
Комментарии8
Общество , Павел Климкин , Владимир Зеленский , Владимир Соловьев , Владимир Путин , МИД , ООН , Осака , Япония
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