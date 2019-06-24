С концертом собрался: Соловьев поиздевался над Зеленским

На прошлой неделе в интервью 5 каналу министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Зеленский прибудет в Осаку , где встретится с российским коллегой Владимиром Путиным . 28-29 июня в этом японском городе состоится саммит лидеров стран G20.

Между тем в Министерстве иностранных дел Японии сегодня сообщили, что им не известно о визите украинского лидера в страну, а в списке приглашенных на саммит «Большой двадцатки» его нет.

«Ну вот зачем так! Линейно, грубо, зримо!» — написал в своем телеграме Владимир Соловьев.

По словам журналиста, японскому МИДу следует быть «добрее», ведь Климкин мог анонсировать приезд Зеленского в Осаку не на саммит G20, а «по другому ведомству» — с гастролями.