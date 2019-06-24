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Умер Порока Ронин 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: Vk.com/porokaronin
Омский рэпер Никита Демидов, выступающий под псевдонимом Порока Ронин, скончался в Санкт-Петербурге, передает 78.ru.
В официальной группе музыканта "ВКонтакте" семья Демидова сообщила, что музыкант умер от острой сердечной недостаточности, вызванной врожденным пороком сердца.
Хип-хоп исполнитель скончался 17 июня. Он несколько дней не выходил на связь, после чего его нашли в своей квартире в Петербурге.
Прощание с Демидовым и кремация состоится в Петербурге 24 июня, в 10 часов утра в морге по адресу Екатерининский проспект, 10.
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