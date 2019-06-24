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Не пустить в ПАСЕ: Скабеева объяснила спешку с делом MH17 

Рамблер 58 минут назад
Результаты расследования крушения «Боинга» в Донбассе были представлены столь «экстренно», чтобы фонд помощи родственникам жертв катастрофы мог попросить ПАСЕ не возвращать России право голоса в организации. Об этом в своем телеграме заявила журналистка Ольга Скабеева.
Самолет «Малазийских авиалиний» был сбит над Донбассом в 2014 году. На прошлой неделе Совместная следственная группа, в которую входят представители Бельгии, Украины, Малайзии, Австралии и Нидерландов, представила результаты официального расследования произошедшего. ССГ признала виновниками крушения россиян Олега Пулатова, Игоря Стрелкова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.
Вчера голландский фонд помощи родственникам жертв катастрофы Stichting Vliegramp MH17 написал письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы. В нем фонд просит ПАСЕ на заседании в понедельник не возвращать России право голоса в организации до тех пор, пока Москва не гарантирует «безоговорочного» сотрудничества со следствием.
«Вот и на ответ на вопрос, зачем нам экстренно представили то самое расследование. Чтобы в день голосования по возвращению России в ПАСЕ появилось вот это письмо. Совпадение? Не думаю», — написала Скабеева в своем телеграме.
Комментарии5
Общество , Видео , Сергей Дубинский , Ольга Скабеева , Игорь Стрелков , Совет Европы
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