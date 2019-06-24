Большой театр лишил министров лучших билетов

Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов из-за критики Счетной палаты . Бронирование для ведомств будет сокращено на 30%, а количество билетов в свободной продаже увеличено,

Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на сообщение контрольного ведомства. С 1 сентября 2019 года будет увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук, до 960 билетов.

Недочеты реализации билетов СП выявила в 2018 году, обнаружив, что более трети лучших мест на историческую сцену театра находятся в статусе брони для министерств и ведомств. Всего это были 328 мест, которые часто выкупали перекупщики.

Ведомство намерено и в 2020 году отслеживать динамику изменения ситуации.

Ранее финансовые нарушения были выявлены в Большом театре.