Куда, если не в Грузию? Россияне сдают билеты в Тбилиси

Куда, если не в Грузию? Россияне сдают свои авиабилеты в Тбилиси

В самый пик сезона туристы вынуждены спешно искать обходные пути, либо выбирать другие страны. Какие направления можно себе позволить за те же деньги?

обещал в полном объеме вернуть деньги за авиабилеты в Грузию на даты — с 8 июля. До начала действия запрета больше двух недель. У людей есть небольшой запас времени, чтобы полностью переформатировать отпуск.

Туристы в растерянности. Грузия — это отдых бюджетный. Одна из главных причин высокой популярности направления у россиян. В прошлом году там отдохнули 1,5 миллиона наших граждан. Двухнедельная поездка обходится в 40-50 тысяч рублей на двоих. В эту сумму включается перелет и проживание. На грузинскую еду отведем еще 30 тысяч. За те же деньги хорошо отдохнуть вряд ли удастся — считает директор по развитию национальной сети туристических агентств ОнЛайнтур.ру Игорь Блинов

— Безусловно, сейчас в Турцию бюджетно улететь вряд ли получится. Это будут какие-то варианты второй-третьей линии, это будет недалеко от моря, это будет Алания, это будут какие-то другие регионы. Но, конечно же, это будет немножко не то, что могли ожидать туристы, находясь в континентальной части Грузии. Грузия — она не пляжная, это больше отдых, что называется, для души. То есть это поездки по различным регионам страны, это кухня, это культурные места, которые несут в себе еще эмоциональный заряд.

— Какие еще направления помимо Турции может человек себе позволить?

— Четкой альтернативы Турции не существует. По бюджету, конечно, можно, но опять же, если вы готовы будете в чем-то ужаться, ограничить свои ожидания, готовы будете за те же деньги, например, которые вы рассчитывали потратить, немножко экономя, жить в той же Греции, на Кипре, то, в принципе, можно получить, конечно, отдых.

— Армения может быть альтернативой?

— Безусловно. Можно будет порекомендовать и Баку, Азербайджан, все-таки это тоже морское побережье, Каспий, можно порекомендовать и Армению. Там будет свой колорит, но заменить Грузию Арменией или Армению Грузией нельзя.

В качестве альтернативы туристы рассматривают также Россию и Абхазию. Отели на июль-август еще есть. Туроператоры говорят, курорты заполнены только на 70%. Но если Абхазия по бюджету, плюс-минус, может совпасть с Грузией, то родные российские курорты, да еще и в пик сезона — с натяжкой. Хотя, многие отказываются от Грузии в пользу Крыма, говорят туроператоры.

Часть туристов планы менять не готовы даже после увиденного по российским телеканалам. В основном это те, кто изначально собирался ехать в Грузию на машине. Сначала было страшно, теперь ясно, что опасность преувеличена, говорит Мария. Она едет в Тбилиси с семьей.

— Изначально уже планировали ехать на машине, но когда начались там беспорядки, были какие-то опасения — стоит ли ехать в Тбилиси? Но сейчас вроде там более-менее спокойно. Нас заверили друзья, которые там живут, что все это касается только центра, улицы Руставели. В остальных районах города вообще все спокойно, поэтому мы решили не отменять поездку.

— Вы напрямую из Москвы поедете на машине?

— Из Москвы едем, ночуем в Ростовской области и дальше — на границу.

— А по поводу КПП на границе есть какие-то опасения, что, например, будете долго стоять?

— Сейчас там есть онлайн-камера. Можно смотреть, как вообще ситуация. И плюс еще есть множество чатов, и те, кто в очереди стоит, они пишут: «Мы вот проехали за два часа», и вот сейчас ситуация более или менее стабильная, нормальная — в течение часа проезжают.

Ехать в Грузию на авто пока никто не запрещает, на границе не разворачивают.

Еще легче добираться окольными путями. Например, самолетом с пересадками через Минск, Баку, Стамбул. Свободные билеты на даты после 8 июля еще есть. Правда, время ожидания иногда больше суток. Цены от 9 тысяч, как и прямым рейсом, но таких билетов сейчас очень мало. А с ростом спроса они, ожидаемо, подорожают. Мы имеем дело с пиком сезона, когда цены меняются только в одну сторону.