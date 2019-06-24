Названа причина смерти Андрея Харитонова

«Сожрала» болезнь: Харитонов составил списки приглашенных на свои похороны

О смерти 59-летнего артиста около полуночи в своем фейсбуке сообщил Виталий Манский . Ее причин режиссер не уточнил.

Между тем ранее стало известно, что весной 2018-го у Харитонова был обнаружен рак. В мае того года он был доставлен в больницу и прооперирован — было удалено новообразование. В январе 2019-го актер перенес еще одну операцию.

«Его сжирает болезнь, и он не нужен никому из тех, кто создал на его таланте и труде собственное благополучие», — писала зимой в своем фейсбуке художница Татьяна Стрельбицкая.

В свою очередь, актер Станислав Садальский сегодня ночью в своем инстаграме рассказал, что незадолго до смерти Харитонов составлял список тех, кого хотел бы видеть на церемонии своей кремации.

Андрей Харитонов родился в Киеве, учился в местном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, прославился в начале 1980-х, сыграв главную роль в мини-сериале „Овод“.

После этого Харитонов сыграл еще 40 ролей в кино и сериалах, в том числе в „Тайне "Черных дроздов"“, „Конце операции "Резидент"“, „Жизни Клима Самгина“, „Мастере и Маргарите“, „Романовых: венценосной семье“ и „Самом лучшем фильме 2“.

Кроме того, Харитонов играл в московском Малом театре, срежиссировал один фильм, а также вел программы на телевидении.