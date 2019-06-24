Названа причина смерти Андрея Харитонова

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«Сожрала» болезнь: Харитонов составил списки приглашенных на свои похороны 

Рамблер + ещё 7 39 минут назад
Актера Андрея Харитонова убил рак, сообщает «Комсомольская правда».
О смерти 59-летнего артиста около полуночи в своем фейсбуке сообщил Виталий Манский. Ее причин режиссер не уточнил.
Между тем ранее стало известно, что весной 2018-го у Харитонова был обнаружен рак. В мае того года он был доставлен в больницу и прооперирован — было удалено новообразование. В январе 2019-го актер перенес еще одну операцию.
«Его сжирает болезнь, и он не нужен никому из тех, кто создал на его таланте и труде собственное благополучие», — писала зимой в своем фейсбуке художница Татьяна Стрельбицкая.
В свою очередь, актер Станислав Садальский сегодня ночью в своем инстаграме рассказал, что незадолго до смерти Харитонов составлял список тех, кого хотел бы видеть на церемонии своей кремации.
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🙏🏽Плохая новость ((((Не стало замечательного актера Андрея Харитонова, ярко сыгравшего в советских фильмах «Овод», «Тайна „Черных дроздов“, „Звезда и смерть Хоакина Мурьеты“ и „Человек-невидимка“. Не задолго до смерти друг почившего рассказал, Андрей Харитонов долго боролся с онкологией и составлял списки, кого хотел видеть в крематории, на своих похоронах … с лауреатом госпремии Украины будут прощаться в четверг…, затем прах увезут в Киев. Прости и прощай #рип #овод #андрейхаритонов #лауреатгоспремии #харитонов #простиипрощай #актер #вечнаяпамять #киев #украина

Публикация от  Стас Садальский️🎬 (@stassadal)

Андрей Харитонов родился в Киеве, учился в местном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, прославился в начале 1980-х, сыграв главную роль в мини-сериале „Овод“.
После этого Харитонов сыграл еще 40 ролей в кино и сериалах, в том числе в „Тайне "Черных дроздов"“, „Конце операции "Резидент"“, „Жизни Клима Самгина“, „Мастере и Маргарите“, „Романовых: венценосной семье“ и „Самом лучшем фильме 2“.
Кроме того, Харитонов играл в московском Малом театре, срежиссировал один фильм, а также вел программы на телевидении.
Комментарии19
Общество , Видео , Виталий Манский , Станислав Садальский , Андрей Харитонов , Татьяна Стрельбицкая , Комсомольская правда
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