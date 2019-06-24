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СМИ назвали причину смерти актера Андрея Харитонова 

РИА Новости + ещё 4 59 минут назад
Фото: globallookpress.com
Причиной смерти актера Андрея Харитонова стал рак желудка, сообщает "Пятый канал".
Отмечается, что Харитонов боролся с заболеванием последние несколько лет. Актер перенес шесть операций, однако справиться с болезнью ему так и не удалось.
О смерти Харитонова 23 июня на 60-м году жизни ранее сообщил режиссер Виталий Манский. Позднее данную информацию в фейсбуке подтвердила супруга актера Ольга Смирягина. По ее словам, Харитонова похоронят в Киеве.
Наиболее известной работой артиста стала роль Артура Бертона в фильме "Овод", вышедшем на экраны в 1980 году.
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Общество , Виталий Манский , Андрей Харитонов , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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