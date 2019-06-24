СМИ назвали причину смерти актера Андрея Харитонова

Причиной смерти актера Андрея Харитонова стал рак желудка, сообщает "Пятый канал".

Отмечается, что Харитонов боролся с заболеванием последние несколько лет. Актер перенес шесть операций, однако справиться с болезнью ему так и не удалось.

О смерти Харитонова 23 июня на 60-м году жизни ранее сообщил режиссер Виталий Манский . Позднее данную информацию в фейсбуке подтвердила супруга актера Ольга Смирягина. По ее словам, Харитонова похоронят в Киеве.

Наиболее известной работой артиста стала роль Артура Бертона в фильме "Овод", вышедшем на экраны в 1980 году.