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В США умер музыкант Дейв Бартоломью 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американский музыкант и композитор Дейв Бартоломью, работавший в жанре рок-н-ролл, ушел из жизни в США на 101-м году жизни. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press.
Артист умер в больнице в окрестностях Нового Орлеана (штат Луизиана).
"Его тело просто не выдержало. Отцу было 100 лет и шесть месяцев", — приводит Associated Press слова сына музыканта.
По данным агентства, Бартоломью, который начал заниматься музыкой с самого детства, принял активное участие в становлении рок-н-ролльной сцены Нового Орлеана в середине прошлого века. Он сотрудничал с множеством музыкантов, в том числе с Фэтсом Домино (1928 — 2017), который считается одним из родоначальников жанра. В соавторстве они написали песни Ain’t That A Shame (1955) и I’m Walkin (1957), снискавшие мировую популярность. В 1991 году имя Бартоломью было включено в Зал славы рок-н-ролла.
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