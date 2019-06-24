В США умер музыкант Дейв Бартоломью

Американский музыкант и композитор Дейв Бартоломью, работавший в жанре рок-н-ролл, ушел из жизни в США на 101-м году жизни. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press.

Артист умер в больнице в окрестностях Нового Орлеана (штат Луизиана).

"Его тело просто не выдержало. Отцу было 100 лет и шесть месяцев", — приводит Associated Press слова сына музыканта.

По данным агентства, Бартоломью, который начал заниматься музыкой с самого детства, принял активное участие в становлении рок-н-ролльной сцены Нового Орлеана в середине прошлого века. Он сотрудничал с множеством музыкантов, в том числе с Фэтсом Домино (1928 — 2017), который считается одним из родоначальников жанра. В соавторстве они написали песни Ain’t That A Shame (1955) и I’m Walkin (1957), снискавшие мировую популярность. В 1991 году имя Бартоломью было включено в Зал славы рок-н-ролла.