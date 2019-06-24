В США писательница Джудит Кранц скончалась в возрасте 91 года

Известная американская писательница, автор любовных романов "Принцесса Дэйзи" и "Крупинки" Джудит Кранц умерла в возрасте 91 года, сообщает издание Variety.

Согласно изданию, писательница скончалась от естественных причин в окружении семьи и друзей в своем доме в Бель-Эйр в окрестностях Лос-Анджелеса.

Кранц начала карьеру в журналистике, работала в журнале Good Housekeeping и писала статьи для изданий Macleans, McCalls, Ladies Home Journal и Cosmopolitan. Писательница закончила свой первый роман "Крупинки" в 1977 году в возрасте 50 лет. За четыре месяца книга поднялась до первого места в списке бестселлеров New York Times.