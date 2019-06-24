Гурцкая извинилась перед россиянами от имени грузин

«Я сегодня вернулась из Грузии, где навещала отца. Хочу сказать о колоссальной разнице между демонстрантами и большинством жителей страны», — сказала Гурцкая, передает ТАСС.

По ее словам, гостеприимство — одна из основ грузинского общества, и «высказать неуважение к гостю — это стыд и позор».

«Ко мне на улице подошел человек, оказавшийся преподавателем университета, который сказал, что, если у властей не хватает понимания и такта, то он от себя хочет извиниться. И, как грузинка, я присоединяюсь к его словам и приношу извинения всем православным братьям и сестрам, чье мероприятие было сорвано», — сказала Гурцкая.

По ее словам, в России «всегда находили защиту люди разных национальностей и вероисповеданий, получали возможность раскрыть таланты и способности все люди доброй воли». «Мой сын — ребенок смешанных кровей, в котором соединились два православных братских народа, столь много испытавших и страдавших за свою веру. Знаю, что эти народы не смогут разделить никакие политики», — заключила она.

Антироссийские выступления начались в Тбилиси 20 июня. Поводом стала сессия генассамблеи Международной ассамблеи православия, проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов , являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим оппозиция вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента.

В понедельник председатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили пошел на уступки митингующим и заявил о готовности провести выборы в парламент в 2020 году не по смешанной пропорционально-мажоритарной системе, а по пропорциональной.

На фоне антироссийских акций в Тбилиси президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию. Минтранс позже приостановил полеты грузинских авиакомпаний в Россию.

Тем временем посольства Грузии в дальнем зарубежье придумали нетривиальный способ восполнить потерю российских туристов. Так, дипломаты в Дании и США разместили на своих страницах в соцсетях агитационные ролики, призывающие местных жителей приехать и «попробовать Грузию». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Тбилиси таким образом спасти свою туристическую отрасль.

Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.