Россияне уехали в Грузию сыграть свадьбу и не смогли вернуться

Пара из Челябинска улетела в Грузию , где планировала сыграть свадьбу, но теперь не может вернуться на родину из-за высоких цен на авиабилеты. Об этом сообщает Znak.

Влюбленные улетели в Батуми 9 июня, заплатив за два билета 20 тысяч рублей и еще 1,5 тысячи — за билет для кошки. В соседней стране они хотели пробыть до 25 августа.

На церемонию бракосочетания пара пригласила родственников, для родителей авиабилеты были куплены заранее. Однако, как рассказывает невеста Мария Поспелова, после сообщения о закрытии авиасообщения между Россией и Грузией билеты пришлось срочно менять. «Вчера цены на эту дату (7 июля — прим. „Ленты.ру“) были от 36 тысяч рублей без учета багажа. Сегодня билетов на эту дату нет. Есть еще рейс на 4 июля — билеты от 30 тысяч рублей», — сказала девушка.

Роспотребнадзоре маме Марии заявили, что эвакуируют только организованных туристов, уехавших по путевкам. Остальным нужно решать вопрос возвращения в Россию самим. По словам девушки, они теперь они могут попасть домой двумя способами: или на самолете через другие страны, или на пароме Батуми — Сочи.

Помимо расходов на авиабилеты, жених и невеста потеряли деньги, внесенные предоплатой за аренду квартиры и услуги фотографа.

Ранее сообщалось, что посольства Грузии в разных странах начали активно приглашать иностранцев провести отпуска в республике после того, как стало известно о грядущем прекращении авиасообщения с Россией.

При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что россияне не должны отказываться от поездок в соседнюю страну. По ее мнению, политики сами могут решить проблему, которая стала причиной обострения ситуации в Тбилиси.

21 июня президент России Владимир Путин издал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию. Позже ограничение распространилось и на грузинских перевозчиков, выполняющих рейсы в Россию. Решение вступит в силу 8 июля.