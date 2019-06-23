Согласованный митинг в Москве собрал 1800 человек

Москве на проспекте Академика Сахарова прошел митинг в поддержку Ивана Голунова. Акция была согласована с городскими властями. В ней участвовало около 1800 человек, сообщает пресс-служба столичного управления МВД России.

Охрану общественного порядка обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии

Голунов был задержан в Москве 6 июня. Полицейские завели дело, заявив, что нашли у журналиста пакет с наркотиками. Однако через несколько дней уголовное преследование журналиста прекратили в связи с отсутствием доказательств.