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Согласованный митинг в Москве собрал 1800 человек 

Рамблер + ещё 6 30 минут назад
Фото: @Актуальная Политика
МВД назвало количество участников митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова.
В Москве на проспекте Академика Сахарова прошел митинг в поддержку Ивана Голунова. Акция была согласована с городскими властями. В ней участвовало около 1800 человек, сообщает пресс-служба столичного управления МВД России.
Охрану общественного порядка обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии.
Голунов был задержан в Москве 6 июня. Полицейские завели дело, заявив, что нашли у журналиста пакет с наркотиками. Однако через несколько дней уголовное преследование журналиста прекратили в связи с отсутствием доказательств.
Общество , Новости Москвы , Иван Голунов , Росгвардия , МВД , Москва
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