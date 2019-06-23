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« Смесь идиотизма и дискриминации»: Соловьев о действиях грузинских кафе 

Рамблер + ещё 8 27 минут назад
Телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на сообщение грузинской пользовательницы Твиттера о намерениях некоторых тбилиссикх и батумских кафе повысить цены для туристов из России
«Яркий пример смеси идиотизма и дискриминации», — написал он.
«В ответ на решение Путина не разрешать россиянам ездить в Грузию, грузинские кафе и рестораны начинают социальную акцию, чтобы взимать с российских туристов на 20% больше. Re: 20% территории занято Россией». — сообщила пользовательница achkhikvadze.
Ранее о таких намерениях грузинских рестораторов написало РИА Новости, упомянув кафе «Езо» в центре Тбилиси и кафе-ресторан «Гарденс» в Батуми.
В Грузии с 20 июня идут массовые акции протеста, спровоцированные реакцией на визит российских депутатов, а затем переросшие в протест против действующих властей.
Комментарии225
Общество , Видео , Владимир Соловьев , РИА Новости
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