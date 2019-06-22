Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян

Лидер группы System of a Down Серж Танкян выложил в Facebook пост в поддержку сестер Хачатурян, которые сейчас находятся под следствием за убийство отца.

Он назвал произошедшее сложным случаем с несколькими жертвами, а также примером того, как годы насилия над женщинами и детьми без правосудия и судебного преследования могут привести к ответному насилию.

«Трагическое дело, находящееся сейчас в российских судах, обнажает несостоятельность этой системы в отношении жертв домашнего насилия и в отличии правильного от неправильного», ― написал музыкант. Танкян считает, что суд должен быть снисходительным к девушкам.

Ранее в поддержку сестер Хачатурян прошла серия одиночных пикетов около здания Следственного комитета России в Москве на Арбате. Активистки считают, что делу дана несправедливая квалификация ― убийство группой лиц, совершенное по предварительному сговору. Они призывают следствие смягчить решение, а общественность ― встать на защиту девушек. Организатором пикетов была Дарья Серенко.