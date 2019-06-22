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Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Лидер группы System of a Down Серж Танкян выложил в Facebook пост в поддержку сестер Хачатурян, которые сейчас находятся под следствием за убийство отца.
Он назвал произошедшее сложным случаем с несколькими жертвами, а также примером того, как годы насилия над женщинами и детьми без правосудия и судебного преследования могут привести к ответному насилию.
«Трагическое дело, находящееся сейчас в российских судах, обнажает несостоятельность этой системы в отношении жертв домашнего насилия и в отличии правильного от неправильного», ― написал музыкант. Танкян считает, что суд должен быть снисходительным к девушкам.
Ранее в поддержку сестер Хачатурян прошла серия одиночных пикетов около здания Следственного комитета России в Москве на Арбате. Активистки считают, что делу дана несправедливая квалификация ― убийство группой лиц, совершенное по предварительному сговору. Они призывают следствие смягчить решение, а общественность ― встать на защиту девушек. Организатором пикетов была Дарья Серенко.
Сестер Хачатурян отпустили из СИЗО 27 сентября 2018 года по истечении срока заключения. Басманный суд Москвы избрал для них меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Тогда еще 20-летняя Кристина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя покинули здание суда без конвоя и наручников. Сейчас они живут у родственников, им запрещено пользоваться мобильным телефоном и интернетом, покидать место проживания в ночное время, общаться между собой и со свидетелями по делу.
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Общество , Серж Танкян , СКР , ФСИН
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