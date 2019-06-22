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Минтранс рассказал о массовой сдаче авиабилетов на рейсы в Грузию 

ТАСС 23 минуты назад
Фото: ТАСС
Все шесть российских авиакомпаний, выполняющие регулярные рейсы в Грузию, фиксируют массовую сдачу авиабилетов. Об этом журналистам сообщил официальный представитель вице-премьера Максима Акимова, комментируя итоги совещания о временном запрете перелетов в Грузию.
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"На совещании отмечено, что все авиакомпании фиксируют массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию, что значительно облегчит задачу по возвращению оставшихся россиян домой. Перевозка пассажиров и багажа будет осуществляться в штатном режиме", — сообщил он.
При этом российские авиакомпании готовы обеспечить вывоз граждан РФ из Грузии и после 8 июля, когда запрет вступит в силу, но только через аэропорты соседних стран — Армении и Северной Осетии.
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