Минтранс рассказал о массовой сдаче авиабилетов на рейсы в Грузию

Все шесть российских авиакомпаний, выполняющие регулярные рейсы в Грузию, фиксируют массовую сдачу авиабилетов. Об этом журналистам сообщил официальный представитель вице-премьера Максима Акимова, комментируя итоги совещания о временном запрете перелетов в Грузию.

"На совещании отмечено, что все авиакомпании фиксируют массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию, что значительно облегчит задачу по возвращению оставшихся россиян домой. Перевозка пассажиров и багажа будет осуществляться в штатном режиме", — сообщил он.

При этом российские авиакомпании готовы обеспечить вывоз граждан РФ из Грузии и после 8 июля, когда запрет вступит в силу, но только через аэропорты соседних стран — Армении и Северной Осетии.