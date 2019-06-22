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«Нет больше Грузии»: режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Грузинский и российский актер, главный режиссер московского театра Et Cetera Роберт Стуруа, комментируя протесты в Тбилиси, считает, что "нет больше Грузии".
"Злой дух победил… нацисты празднуют: нет больше Грузии", — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.
Грузию захлестнули акции протеста. Митингующие в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Вторая волна акций протеста началась в Тбилиси в пятницу вечером. Митингующие требуют отставки главы МВД и освобождения всех задержанных в ходе ночной акции.
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Общество , Роберт Стуруа , МВД , Грузия , Тбилиси
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