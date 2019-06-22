«Нет больше Грузии»: режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси

"Злой дух победил… нацисты празднуют: нет больше Грузии", — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Грузию захлестнули акции протеста. Митингующие в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.