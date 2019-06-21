Купившим билеты в Грузию могут не вернуть деньги

Пострадавшими от запрета на полеты в Грузию могут оказаться туристы, которые самостоятельно приобрели билеты у зарубежных авиаперевозчиков. Такое мнение высказала директор туристического агентства «Отдых мечты» Галина Черненко изданию Ura.ru

Черненко рассказала, что большинство российских туристов летает в Грузию авиакомпанией «Победа» . По ее мнению, после вступившего в силу запрета «Победа» вернет своим клиентам деньги за неосуществленные полеты.

Также из России в Грузию летают «Грузинские авиалинии». По словам Черненко, пока нет понимания, будет ли возвращать деньги грузинская авиакомпания.

«Думаю, это будет зависеть от дальнейших отношений между странами», -добавила она.