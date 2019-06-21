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Купившим билеты в Грузию могут не вернуть деньги 

Рамблер 23 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Пострадавшими от запрета на полеты в Грузию могут оказаться туристы, которые самостоятельно приобрели билеты у зарубежных авиаперевозчиков. Такое мнение высказала директор туристического агентства «Отдых мечты» Галина Черненко изданию Ura.ru.
Черненко рассказала, что большинство российских туристов летает в Грузию авиакомпанией «Победа». По ее мнению, после вступившего в силу запрета «Победа» вернет своим клиентам деньги за неосуществленные полеты.
Также из России в Грузию летают «Грузинские авиалинии». По словам Черненко, пока нет понимания, будет ли возвращать деньги грузинская авиакомпания.
«Думаю, это будет зависеть от дальнейших отношений между странами», -добавила она.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете на пассажирские авиаперевозки в Грузию. Запрет начинает действовать с 8 июля. Путин поручил правительству осуществить меры по возвращению в Россию граждан, которые временно находятся в Грузии. Президент также рекомендовал туроператорам не продавать путевки в Грузию до окончания действия запрета на авиаперевозки.
Комментарии6
Общество , Владимир Путин , Авиакомпания "Победа" , РИА Ura.ru , Грузия
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