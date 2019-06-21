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Соловьев показал провокационный снимок в связи с беспорядками в Тбилиси. ФОТО 

Ura.Ru 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на уличные беспорядки, которые произошли в Тбилиси. Журналист на своей странице в Instagram опубликовал снимок из грузинской столицы с изображением магазина с вывеской «Russia occupant».
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«Грузия. Сегодня. Без комментариев», — написал Соловьев. За пару часов снимок набрал свыше двух тысяч отметок «нравится» и сотни комментариев. Сообщение прокомментировал и адвокат Шота Горгадзе. «Это рекламная вывеска, приглашающая российского туриста купить что-то в сувенирной лавке Тбилиси», — отметил юрист. Он добавил, что всего за семь месяцев 2018 года страну посетили более 890 тысяч россиян.
Многие пользователи в комментариях к сообщению Соловьева выразили недоумение. «С чего это Россия оккупант? Грузия в 1801 году сама попросилась в состав Российской империи, спасаясь от Турции», — напомнил elizavetaermak1983. «А ведь когда-то жили дружно», — отметил artemnikitamila.
Однако нашлись и те, кто решил воспользоваться ситуацией в свою пользу. «Друзья, приезжайте в Армению отдыхать, там к россиянам очень дружелюбно относятся, можно очень хорошо отдохнуть, много чего посмотреть и попробовать», — предложил ovanes888.
Уличные беспорядки начались в Тбилиси вечером 20 июня. В этот день в здании грузинского парламента стартовала Межпарламентская ассамблея православия. В мероприятии принимала участие Россия, в частности депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Оппозиционных парламентариев Грузии возмутило то, что Гаврилов во время своей речи занял кресло спикера парламента, они покинули заседание. Позже под стенами здания начали собираться протестующие граждане республики, которые вскоре штурмовали парламент. В ходе столкновений пострадали 240 человек, напоминает агентство Nation News. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации беспорядков
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Россиян взбесили анекдоты Чубайса и Лисина. «Они шутят, а мы платим налоги» Часть россиян осталась без пенсий Екатеринбург «переименовали» в «город бесов». Благодаря Соловьеву
Комментарии4
Общество , Саломе Зурабишвили , Сергей Гаврилов , Шота Горгадзе , Владимир Соловьев , Госдума , Грузия , Тбилиси
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