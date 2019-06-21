Соловьев показал провокационный снимок в связи с беспорядками в Тбилиси. ФОТО

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на уличные беспорядки, которые произошли в Тбилиси . Журналист на своей странице в Instagram опубликовал снимок из грузинской столицы с изображением магазина с вывеской «Russia occupant».

«Грузия. Сегодня. Без комментариев», — написал Соловьев. За пару часов снимок набрал свыше двух тысяч отметок «нравится» и сотни комментариев. Сообщение прокомментировал и адвокат Шота Горгадзе. «Это рекламная вывеска, приглашающая российского туриста купить что-то в сувенирной лавке Тбилиси», — отметил юрист. Он добавил, что всего за семь месяцев 2018 года страну посетили более 890 тысяч россиян.

Многие пользователи в комментариях к сообщению Соловьева выразили недоумение. «С чего это Россия оккупант? Грузия в 1801 году сама попросилась в состав Российской империи, спасаясь от Турции», — напомнил elizavetaermak1983. «А ведь когда-то жили дружно», — отметил artemnikitamila.

Однако нашлись и те, кто решил воспользоваться ситуацией в свою пользу. «Друзья, приезжайте в Армению отдыхать, там к россиянам очень дружелюбно относятся, можно очень хорошо отдохнуть, много чего посмотреть и попробовать», — предложил ovanes888.