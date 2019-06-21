Школьница раскрыла секрет сдачи ЕГЭ на 300 баллов

Школьница набрала 300 баллов по ЕГЭ впервые среди выпускников Екатеринбурга . Об этом сообщил РЕН-ТВ.

Максимальный балл набрала ученица физико-математического класса гимназии № 9 Анастасия Пределина. Она рассказала, как добиться такого результата.

Школьница готовилась не только к ЕГЭ, но и к школьным олимпиадам по различным предметам. Помимо этого она смотрела онлайн-лекции и посещала дополнительные курсы. Выпускница похвалила и свою школу, в которой дают хорошие знания.

Во время подготовки Переделкина бралась всегда за самые сложные задания. Она не всегда давала правильный ответ на них, но зато получала опыт.

«Этот опыт ошибок мне очень пригодился на ЕГЭ. Я знала, где мне надо быть внимательной», — рассказала выпускница.

Девушка сдавала три предмета: математику, физику и русский язык. По всем она набрала максимальные 100 баллов, отметил «Царьград».