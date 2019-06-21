«Кусала за руки и плечи»: как петербурженка кошмарила сыновей

Пьяная петербурженка избила и покусала несовершеннолетних сыновей за то, что они много ели и потели. Обоих мальчиков в больницу доставил их отец — у них была зафиксирована высокая температура, судороги, а также множественные синяки и укусы по всему телу. Кроме того, у мальчиков целыми клоками были вырваны волосы. По словам детей, мама не кормила их целыми днями, а в магазине покупала только водку, которую тут же выпивала.

В городскую больницу Санкт-Петербурга поступили два несовершеннолетних мальчика двух и трех лет с вырванными волосами и следами избиения. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, в медучреждение детей доставил их отец. У обоих мальчиков врачи зафиксировали сильное истощение, судороги и высокую температуру. Кроме того, их тела и лица были полностью покрыты синяками и укусами.

Как рассказали врачам сами дети, человеком, искалечившим и заморившим их голодом, оказалась их родная мать. 28-летняя женщина находила любой повод, чтобы поиздеваться над детьми.

«Мама била меня за то, что я много ем. Она избила мне глазки, кусала за руки, за плечи, за писю. [Мой брат] вспотел, и она вырвала ему волосы. Мне тоже вырвала», — рассказал трехлетний мальчик.

По его словам, мать не кормила их и покупала в магазине только водку, которую сразу же выпивала. «Я не хочу к ней возвращаться, я не люблю ее, потому что она меня бьет», — признался ребенок.

В настоящий момент оба ребенка содержатся в инфекционном отделении в связи с подозрением на ротовирус. Им оказывается вся необходимая помощь.

Кроме того, ситуацию взяли под контроль сотрудники полиции и органы соцопеки. «Сейчас мы проверяем информацию. С детьми работают наши сотрудники», — также заявили «КП-Петербург» в аппарате уполномоченного по правам ребенка Санкт-Петербурга.

По факту инцидента доследственная проверка была организована и сотрудниками регионального СК РФ . «Главным следственным управлением Следственного комитета России по Санкт-Петербургу перед прокуратурой инициирован вопрос о передаче для дальнейшего расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ „Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего“ в отношении женщины 1991 года рождения», — сообщается на сайте ведомства.

В случае, если информация подтвердится, женщине грозит не только лишение родительских прав, но и уголовное преследование. Кроме того, следователи намерены провести беседу с отцом избитых детей.

В начале июня в СК также рассказали об уголовном деле, фигуранткой которого стала 28-летняя жительница Омска. Она убила свою двухлетнюю дочь за крошки хлеба на полу. При этом заявление в полицию 6 июня подала знакомая семьи. Она заметила, что женщина стала выходить на улицу только с трехлетним сыном, в то время как о втором ребенке уже давно не было вестей.

После проведенных следственных действий правоохранителям удалось установить, что к пропаже ребенка причастна ее мать. Кроме того, женщину уличили в активном злоупотреблении спиртными напитками.

По версии следствия, свое преступление жестокая мать совершила еще 9 мая — в тот вечер они с сожителем выпивали в его квартире. В определенный момент она обратила внимание, что дочь неаккуратно ест булочку и рассыпает крошки на пол.

Разозлившись на ребенка, она взяла девочку на колени и стала со злостью запихивать остатки хлеба ей в рот. В результате малышка перестала дышать и скончалась.

Изначально женщина пыталась выставить виноватым в смерти девочки своего сожителя и в красках описала следователям, как он убил ее дочь.

«На полу возле кровати батон весь раскрошила. Он начал хлеб ей запихивать, пихал-пихал, она подавилась. Она руками стала махать, потом у нее руки повисли. Я это когда увидела, выхватила ее и стала хлеб этот вытаскивать», — рассказала женщина.

По ее словам, после случившегося мужчина спокойно улегся спать, в то время как она осталась с мертвым ребенком на руках: «Я заорала на него. Дальше он сказал: „да ничего страшного“, взял ребенка, завернул в синее полотенце, положил в сумку и ушел».

Ни подтвердить, ни опровергнуть ее слова мужчина уже не мог — 19 мая он скончался от алкогольной интоксикации. Позже женщина во всем созналась сама — по ее словам, сожитель просто помог спрятать тело. Теперь, после его смерти, найти останки ребенка очень тяжело, так как их точное местоположение было известно только погибшему, уточняют следователи.

В настоящий момент мать-убийца задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство малолетнего». В соцсетях женщины со дня убийства сохранился статус, который она не удаляла: «Мои дети самые лучшие на свете!».