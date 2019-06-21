Шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев опубликовал в своём Twitter презентацию управления Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу о правилах сокрытия обсценной лексики в СМИ.
В ответ ведомство со своего официального аккаунта спародировало твит женщины, которая жаловалась, что люди не берут листовки у промоутеров на улице, сообщает телеканал «Дождь». Отмечается, что после этого твиты в таком же стиле запостили многие известные бренды, в том числе Сбербанк, «Перекрёсток», «Красное и белое».
Twitter/ Говорит Москва
Twitter/ Говорит Москва