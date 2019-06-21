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Роскомнадзор матом ответил журналисту на твит о требованиях ведомства к маскировке мата 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев опубликовал в своём Twitter презентацию управления Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу о правилах сокрытия обсценной лексики в СМИ.
В ответ ведомство со своего официального аккаунта спародировало твит женщины, которая жаловалась, что люди не берут листовки у промоутеров на улице, сообщает телеканал «Дождь». Отмечается, что после этого твиты в таком же стиле запостили многие известные бренды, в том числе Сбербанк, «Перекрёсток», «Красное и белое».
Twitter/ Говорит Москва
Twitter/ Говорит Москва
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