Журналистов «Би-би-си» уволили из-за неправильного перевода русского мата

Журналистка Ольга Кузьменкова изложила в Facebook свою версию, из-за чего ее вместе с супругом Павлом Борисовым уволили из лондонской редакции «Би-би-си», где они работали редакторами.

По словам журналистки, Борисов пришел на работу, но числился вне штата, что вызвало негативное отношение со стороны его новых коллег. Начальство предупреждало его о возможном прессинге со стороны других сотрудников, что в итоге и произошло, пишет Кузьменкова.

По ее словам, однажды одна из редакторов самовольно пошла против решения Борисова, за что журналист накричал на женщину. Узнав о произошедшем с мужем, журналистка использовала матерное выражение в отношении этой сотрудницы в рабочем чате. Позже сотрудница, имя которой Кузьменкова не называет, нашла переписку и направилась в HR, заявив о буллинге со стороны Борисова и о кампании по травле со стороны Кузьменковой.

«Надо заметить, что важную роль в этой истории сыграл неправильный перевод переписки.

Перевод максимально пристрастный», — отметила она. Кузьменкова пояснила, что записи в чате были переведены с русского на английский в рамках внутреннего расследования «Би-би-си».

При этом ее выражения, которые в русском используют, чтобы выразить свои эмоции, на английском указаны как угрозы и оскорбления редакторки. Таким образом, «сукаа ***** я ору» перевели как «i’m gonna shout at that fucking bitch» («я накричу на эту дуру»), а «сука ааааа» — как «bitch aaaaa».

Журналистка пояснила, что в ходе внутреннего расследования были проведены дисциплинарные слушания, после чего Кузьменкова подала апелляцию. Однако принимавшая решение комиссия, по ее словам, отнеслась к ситуации пристрастно. Менеджеры в корпорации не захотели подробно изучить ситуацию и рассмотреть доводы каждой из сторон, считает она. В результате решение об увольнении осталось без изменений.

Об увольнении Кузьменковой и Борисова из «Би-би-си» сообщалось в начале 2019 года. Утверждалось, что их уволили за буллинг после проверки переписки сотрудников в чатах. Журналисты ранее не комментировали ситуацию.