Россияне одобрили выдачу гражданства, как в Израиле 

Большинство россиян (86% процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что иностранцы с русскими корнями заслуживают более упрощенной процедуры получения гражданства РФ. Речь идет о гражданах, у которых один из их родителей имеет документальное подтверждение о русской национальности.
Четырнадцать процентов опрошенных считают, что гражданство все должны получать одинаковым образом, то есть без индивидуальных требований.
Всего в опросе приняли участие 9 373 человека.
Напомним, что в России уже действует процедура упрощенного получения гражданства РФ для определенных лиц.