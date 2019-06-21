Россияне одобрили выдачу гражданства, как в Израиле

Большинство россиян (86% процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что иностранцы с русскими корнями заслуживают более упрощенной процедуры получения гражданства РФ . Речь идет о гражданах, у которых один из их родителей имеет документальное подтверждение о русской национальности.

Четырнадцать процентов опрошенных считают, что гражданство все должны получать одинаковым образом, то есть без индивидуальных требований.

Всего в опросе приняли участие 9 373 человека.

Напомним, что в России уже действует процедура упрощенного получения гражданства РФ для определенных лиц.