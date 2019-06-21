Канделаки объяснила природу многослойной провокации в Грузии

«Столкновения вокруг парламента в Грузии — это многослойная провокация, которая, с одной стороны, не отражает реального отношения подавляющего большинства грузин к России, а с другой — свидетельствует о том, что наша (российская — прим. ВЗГЛЯД) внешняя политика в отношении близкого нам народа провалилась», — написала Канделаки в Telegram.

По словам журналистки, «признание независимости Южной Осетии Абхазии со стороны России — гештальт, который невозможно закрыть», чем пользуются геополитические конкуренты России.

«Грузины всегда были очень просвещенной нацией. Мы смотрели MTV в начале 90-х — за годы до того, как Василий Стрельников стал приобщать к американской культуре россиян. Кто виноват в том, что открытость грузин ко всему новому искусно использовали для создания такого бэкграунда, который привел нас к политическому противостоянию? Ведь Россия, как известно, стоически не хотела ничего предложить в противовес», — написала Канделаки.

Комментируя высказывания «черносотенцев», призывающих «ни рубля не тратить на зарвавшихся грузин», журналистка напомнила, что «свято место пусто не бывает». «С такой политикой мы и получим тотальную изоляцию по периметру наших границ. Маленькие государства всегда пассионарны. Это необходимо учитывать, выстраивая с ними отношения», — отметила она.

«Не сомневаюсь, что Сергей Гаврилов и в мыслях не держал ответить неблагодарностью на грузинское гостеприимство. Гостеприимство, которое нельзя было нарушать и тем людям, которые поддались на манипуляцию и пошли свергать главу собственного парламента. Но если мы будем поджигать мост с нашей стороны, он только быстрее сгорит», — заключила Канделаки.

Протесты начались в Тбилиси в четверг. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и попытались штурмовать парламент. К радикалам присоединилась оппозиция, потребовав отставки правительства.

Спецназ разогнал участников беспорядков, применив водометы, слезоточивый газ и открыв стрельбу резиновыми пулями. По последним данным минздрава Грузии, в ходе беспорядков пострадали почти 40 правоохранителей и 17 протестующих. МВД Грузии обвинило оппозицию в попытке госпереворота.