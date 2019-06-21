Ветерана избили из-за замечания о парковке

60-летнего ветерана-ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС избили во дворе жилого дома в Новосибирске , пишет «Российская газета».

Дочь пострадавшего рассказала, что ее отец, гуляя с трехлетним внуком во дворе дома, подошел к водителю «Газели» и, вероятно, сделал замечание о неправильной парковке, в ответ на что водитель накинулся на пожилого мужчину с кулаками.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как водитель несколько раз толкнул своего оппонента и ударил его о кузов автомобиля. Ветеран несколько раз падал и поднимался, а хулиган продолжал наносить удары. Так, он нанес ветерану удар ногой в грудь и кулаком в лицо, после чего пожилой мужчина ударился головой об асфальт и потерял сознание.

Дочь пострадавшего рассказала, что ее сын кричал хулигану: «Не бей дедушку!», однако тот продолжал его хладнокровно избивать.

Пострадавший госпитализирован в отделение травматологии одной из новосибирских больниц с сотрясением мозга и ушибом грудной клетки.

Полиция разыскивает нападавшего.