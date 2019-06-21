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Ветерана избили из-за замечания о парковке 

Рамблер + ещё 2 6 минут назад
Фото: РИА Новости
60-летнего ветерана-ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС избили во дворе жилого дома в Новосибирске, пишет «Российская газета».
Дочь пострадавшего рассказала, что ее отец, гуляя с трехлетним внуком во дворе дома, подошел к водителю «Газели» и, вероятно, сделал замечание о неправильной парковке, в ответ на что водитель накинулся на пожилого мужчину с кулаками.
Камера видеонаблюдения зафиксировала, как водитель несколько раз толкнул своего оппонента и ударил его о кузов автомобиля. Ветеран несколько раз падал и поднимался, а хулиган продолжал наносить удары. Так, он нанес ветерану удар ногой в грудь и кулаком в лицо, после чего пожилой мужчина ударился головой об асфальт и потерял сознание.
Дочь пострадавшего рассказала, что ее сын кричал хулигану: «Не бей дедушку!», однако тот продолжал его хладнокровно избивать.
Пострадавший госпитализирован в отделение травматологии одной из новосибирских больниц с сотрясением мозга и ушибом грудной клетки.
Полиция разыскивает нападавшего.
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Общество , Происшествия , "Российская газета" , Новосибирск
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