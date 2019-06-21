Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Соловьев описал, как происходит «изнасилование Грузии» 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
Фото: ТАСС
Телеведущий Владимир Соловьев, комментируя акции протеста в Грузии, заявил, что технологию майдана начали использовать для максимальной радикализации политики и подчинения «изнасилованной страны» внешней политической воле.
«События в Грузии показательные. Только наметились некоторые отклонения от радикального курса, как посыпались обвинения в пророссийских симпатиях власти. И даже запоздавшие заверения в ненависти к России, произносимые президентом Грузии не успокаивают оппозицию», — написал Соловьев в Telegram.
По его словам, из ситуации в Тбилиси следует, что «теперь технология майдана используется для максимальной радикализации политики».
«Выжечь любую форму демократической смены власти. Не позволить власти перейти от радикалов к избирателям. Навязать свою волю большинству. Сломать волю большинству, посмевшему на выборах не отдать свой голос радикалам. Зачистить воспоминания о общем прошлом и ростки симпатии к России. А вот уже изнасилованную страну, подчинить внешней политической воле, которая, как правило, и подогревала радикалов», — добавил телеведущий.
Протесты начались в Тбилиси в четверг. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и попытались штурмовать парламент. К радикалам присоединилась оппозиция, потребовав отставки правительства. Спецназ разогнал участников беспорядков, применив водометы, слезоточивый газ и открыв стрельбу резиновыми пулями. По последним данным минздрава Грузии, в ходе беспорядков пострадали почти 40 правоохранителей и 17 протестующих. МВД Грузии обвинило оппозицию в попытке госпереворота.
В МИД заявили, что грузинские радикалы специально использовали визит российской делегации на сессию Межпарламентской ассамблеи православия для проведения беспорядков.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Туристам из России рекомендовали воздержаться от поездок в Тбилиси Times заявил об осквернении могил британских солдат в Крыму Гулявшую по Норильску белую медведицу поймали
Комментарии10
Общество , Владимир Соловьев , МИД , МВД , Грузия , Тбилиси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Демонстранты в Тбилиси потеряли глаза
Пока вы спали: самый опасный вид рака в России12
Уволенный сотрудник расстрелял коллег в Москве6
«Россия — враг»: россиянам сделали предупреждение455
«Это госпереворот»: кто стоит за беспорядками в Грузии701
Видео
04:27
Два наряда полиции: подробности конфликта у Алибасова
Шоу-бизнес
00:45
Появилось видео заблудившихся на огороде войск НАТО
Армия Войска
01:44
«Россия — враг»: россиянам сделали предупреждение
Общество
00:10
В Тбилиси у парламента полиция открыла стрельбу
В мире Кавказ
01:32
Путин ответил на критику «Единой России»
Политика В мире
00:35
Российского депутата забросали бутылками в Грузии
Кавказ В мире
02:39
Журналист лишился глаза на митинге в Грузии
Происшествия В мире
00:26
«Происки Кремля»: Грузия обвинила Россию в «революции»
В мире Политика
02:02
Американских сенаторов посвятили в тайну НЛО
США В мире
00:46
Митингующие в Тбилиси берут консульство РФ в осаду
В мире Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение