Телеведущий Владимир Соловьев, комментируя акции протеста в Грузии, заявил, что технологию майдана начали использовать для максимальной радикализации политики и подчинения «изнасилованной страны» внешней политической воле.
«События в Грузии показательные. Только наметились некоторые отклонения от радикального курса, как посыпались обвинения в пророссийских симпатиях власти. И даже запоздавшие заверения в ненависти к России, произносимые президентом Грузии не успокаивают оппозицию», — написал Соловьев в Telegram.
По его словам, из ситуации в Тбилиси следует, что «теперь технология майдана используется для максимальной радикализации политики».
«Выжечь любую форму демократической смены власти. Не позволить власти перейти от радикалов к избирателям. Навязать свою волю большинству. Сломать волю большинству, посмевшему на выборах не отдать свой голос радикалам. Зачистить воспоминания о общем прошлом и ростки симпатии к России. А вот уже изнасилованную страну, подчинить внешней политической воле, которая, как правило, и подогревала радикалов», — добавил телеведущий.
Протесты начались в Тбилиси в четверг. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и попытались штурмовать парламент. К радикалам присоединилась оппозиция, потребовав отставки правительства. Спецназ разогнал участников беспорядков, применив водометы, слезоточивый газ и открыв стрельбу резиновыми пулями. По последним данным минздрава Грузии, в ходе беспорядков пострадали почти 40 правоохранителей и 17 протестующих. МВД Грузии обвинило оппозицию в попытке госпереворота.
В МИД заявили, что грузинские радикалы специально использовали визит российской делегации на сессию Межпарламентской ассамблеи православия для проведения беспорядков.